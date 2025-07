Hitzewelle in Hessen erreicht Höhepunkt

Mit bis zu 40 Grad wird am Mittwoch der Höhepunkt der Hitzewelle in Hessen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet die Spitzentemperaturen im Süden des Landes. Doch auch drumherum sind nach Angaben der Meteorologen 36 bis 39 Grad drin.

Der DWD warnt vor einer extremen Wärmebelastung zur Wochenmitte. Südlich des Mains könne es dann am späten Nachmittag und Abend örtlich zu Hitzegewittern mit Starkregen kommen, auch Sturmböen mit Hagel seien nicht auszuschließen.