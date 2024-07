Hochsommer in Hessen - Neue Woche bringt bis zu 33 Grad

Der Hochsommer ist zurück: Sonne und bis zu 33 Grad erwarten die Menschen in Hessen in der neuen Woche. Die Wolken ziehen schon im Verlauf des Sonntags zunehmend ab und die Temperaturen erreichen bis zu 23 bis 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Montag gibt es Sonne oder lockere Wolken bei höchstens 27 bis 30 Grad. Am Dienstag soll es den nächsten Temperatursprung geben: Bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad soll es laut DWD sonnig und trocken bleiben.

Auch der Mittwoch startet mit Sonnenschein, aber zunehmend ziehen Wolken auf. Abends erwarten die Meteorologen Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Es soll jedoch heiß bleiben bei maximal 29 bis 33 Grad.