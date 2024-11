Nebel und Wolken trüben die Aussicht aufs Wochenende

Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Hessen auf Nebel, Wolken und zeitweise auch Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht sich der Regen heute ab dem späten Vormittag von Norden aus zurück. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad.

Am Freitag gibt es zunächst noch Wolken und Hochnebel, ehe es im Tagesverlauf auflockert. Es soll überwiegend trocken bleiben bei gleichbleibenden Temperaturen wie am Vortag. In der Nacht zum Samstag ist gebietsweise Frost möglich bei Temperaturen zwischen 3 und minus 1 Grad.

Der Samstag startet auch mit Wolken und Nebel. Es bleibt die meiste Zeit bedeckt, vereinzelt kommt die Sonne durch bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Auch in der Nacht zum Sonntag ist Frost möglich. Am Sonntag soll es dem DWD zufolge bedeckt bleiben. Zeitweise ist schauerartiger Regen möglich bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.