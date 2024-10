Regen und Wind in Hessen

Tagsüber nass und mild, in der Nacht windig bis stürmisch: Das Wetter in Hessen ist herbstlich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, greift die Warmfront eines Sturmtiefs, das sich von der Biskaya her nähert, auf Hessen über. Sie bringt milde, aber auch sehr feuchte Luft mit sich.

Die Hessen erwartet bis zum Donnerstagvormittag «anhaltender Regen». Dabei wird in der Nordosthälfte Hessens Dauerregen mit Mengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Lokal sind an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen 50 bis 60 Liter pro Quadratmeter möglich, was als Unwetter gilt.

In der zweiten Hälfte der Nacht frischt der Wind auf und dreht von Süd auf West bis Nordwest. Dabei gibt es verbreitet starke bis stürmische Böen zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde. In Hochlagen sowie vereinzelt im Süden sind auch Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde möglich.