Ruhigeres und teils sonniges Winterwetter am Wochenende

In Hessen lockt an diesem Wochenende an einigen Orten Sonnenschein zu einem Winterspaziergang nach draußen. Am Samstag kann dann am Abend im Norden wieder vereinzelt Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland herrscht teils leichter Dauerfrost um minus 2 Grad.

Die Nacht zum Sonntag bleibt den Vorhersagen nach zwar überwiegend stark bewölkt, aber meist niederschlagsfrei. Vereinzelt kann etwas Schneegriesel vom Himmel kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 3 und minus 7 Grad. Der DWD warnt vor örtlicher Glättegefahr.

Der Sonntag präsentiert sich dann den Prognosen zufolge teils wolkig, teils aufgelockert und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 0 bis 3 Grad, im höheren Bergland bleibt der leichte Dauerfrost bestehen.