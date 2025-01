Schnee, Frost und Glätte in Hessen

Mit Schneefällen, Frost und überfrierender Nässe endet die Woche in Hessen. Autofahrer sollten sich vorsehen, denn gebietsweise kann es gefährlich glatt auf den Straßen werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Bis zum Mittag erwarten die Meteorologen zunächst vereinzelt schwache Schneeschauer. Am Nachmittag ziehen im Norden erneut Schneefälle auf, die ein bis drei Zentimeter Neuschnee bringen können, örtlich auch bis zu fünf Zentimeter. Im Süden dagegen seien kaum Niederschläge zu erwarten. Die Höchsttemperaturen erreichen 0 bis 3 Grad, in Hochlagen minus 3 bis 0 Grad.

In der Nacht zum Samstag fällt vor allem im Norden noch etwas Schnee bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 4 Grad. Neuschnee, Schneematsch und gefrierende Nässe bringen teils Straßenglätte.

Am Samstag bleibt es laut der Vorhersage bei starker Bewölkung vielerorts niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen minus und plus 2 Grad. Weitere Schneefälle mit Glätte erwarten die Meteorologen in der Nacht zum Sonntag.

Im Tagesverlauf gehen die Niederschläge in Regen über. Dabei kann es zu Glatteisbildung durch gefrierenden Regen kommen. Die Temperaturen erreichen bis zu 6 Grad an der Bergstraße und im restlichen Hessen zwischen 3 und 5 Grad, wie es weiter hieß.