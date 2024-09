Spätsommerliche Temperaturen und Sonne in Hessen

Die Hessinnen und Hessen können in den nächsten Tagen den Spätsommer genießen. Den Montag begleitet ein Mix aus Sonne und Wolken mit zunehmender Auflockerung des Himmels im Tagesverlauf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Ab Mittwoch wird es dann noch wärmer: Die Temperaturen sollen bei 22 bis 25 Grad liegen, dazu scheint die Sonne. Und auch am Donnerstag bleibt es bei 21 bis 24 Grad heiter und größtenteils niederschlagsfrei. Am Nachmittag seien einzelne Schauer jedoch nicht auszuschließen, so der DWD.