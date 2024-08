Temperaturen bis zu 33 Grad in Hessen - Hitzewarnung

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen sommerliches Wetter mit teils hohen Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt heute im gesamten Bundesland vor Hitze. Bei viel Sonnenschein werden demnach Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad erreicht. Es soll im Tagesverlauf teils kräftige Gewitter geben. In der Nacht kühlt es bei weiteren Schauern und Gewittern auf 12 bis 17 Grad ab.

Am Freitag wechseln sich Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer ab. Dazu herrschen Temperaturen zwischen 19 und 26 Grad. Am Wochenende zeigt sich wieder vermehrt die Sonne und die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad.