Unwetter in Nordhessen sorgt für Schaden in Millionenhöhe

Ein Unwetter hat im Landkreis Kassel für einen Schaden in Millionenhöhe gesorgt. In der Gemeinde Reinhardshagen seien die Wehrleute in der Nacht zum Freitag zu rund 170 Einsätzen alarmiert worden, berichtete ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Reinhardshagen am Vormittag.

Dabei habe es sich um vollgelaufene Keller gehandelt und um Bäume, die auf Häuser, Autos oder Straßen gestürzt seien. Fahrbahnen seien überschwemmt worden. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand.Auch in der Kleinstadt Trendelburg sei die Feuerwehr viel im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Nordhessen. Es habe keine Verletzten gegeben.