Weiterhin Glätte in Hessen erwartet

Die Menschen in Hessen müssen sich weiterhin auf Glatteis einstellen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Main kündigten teils kräftige Schneefälle an, die im Süden in Regen übergehen. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad, im höheren Bergland um null Grad.

In der Nacht auf Donnerstag erwartet der DWD weitere Niederschläge, die im Norden in Regen übergehen. Im Bergland gibt es teilweise gefrierenden Regen. Die Temperaturen liegen zwischen plus zwei und minus zwei Grad. Im Süden steigen sie im Verlauf der Nacht auf fünf bis neun Grad an.

Schnee und Frost erwartet

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Im Norden und Nordwesten erwarten die Meteorologen teils kräftige Schneefälle und Glätte. Sonst wird es regnerisch. Erst im Tagesverlauf kommt erneut Schnee auf, der in Regen übergeht. Die Höchstwerte liegen zwischen einem Grad im Norden und bis zu zehn Grad im Süden. Es weht ein mäßiger, teils stark böiger, örtlich auch stürmischer Wind.

In der Nacht zum Freitag gibt es erneut einzelne Schneeschauer. Verbreitet besteht Glättegefahr bei Tiefstwerten zwischen minus einem und minus fünf Grad. Am Tag bleibt es meist stark bewölkt. Im Norden sind einzelne Schauer möglich. Im Bergland sagt der DWD Schnee und Glätte vorher. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei Grad auf der Wasserkuppe und plus drei Grad am Main.