Winterliches Wochenende in Hessen - bis zu 10 Grad ab Montag

Die Menschen in Hessen erwartet nach einem winterlichen Wochenende wieder etwas milderes Wetter. Aus einem zunehmend grauen Himmel falle am Samstag zunächst nur hier und da etwas Sprühregen, der in Hochlagen für Glättegefahr sorge, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 1 und 3 Grad. Ab dem Abend rechnen die Meteorologen dann mit Regen oder Schneeregen sowie in der Höhe auch mit Schnee. Nachts fallen die Temperaturen demnach auf bis zu minus 3 Grad und es kann glatt werden.

Auch am Sonntag bewölkt bis bedeckt

Auch am Sonntag bleibe es stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise soll es laut DWD etwas regnen, während es in höheren Lagen auch Schneeregen oder Schnee geben kann. Dort wehen demnach einzelne starke bis stürmische Böen. Die Temperaturen erreichen höchstens 3 bis 6 Grad.

Zum Start in die neue Woche steigen die Temperaturen aber schon wieder etwas an: Höchstens 7 bis 10 Grad sollen es am Montag und am Dienstag werden. Dazu bleibt es an beiden Tagen grau mit etwas Sprühregen. Am Montag müssen sich Menschen im Bergland wieder auf starke bis stürmische Böen einstellen.