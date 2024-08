Zum Ende der Woche Mix aus Sonne und Wolken

In Hessen wechseln sich in den nächsten Tagen meist Sonne und Wolken ab - am Wochenende ist auch Regen möglich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zieht es heute ab dem Abend von Nordwesten her zu, es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad.

Der Freitag startet zunächst mit Sonne und ein paar Wolken, später bleibt der Himmel größtenteils bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Der Wind weht aus Südwesten, stellenweise kann es zu stürmischen Böen kommen.

Auch am Samstag zeigt sich zunächst die Sonne, zum Abend verdichtet sich die Wolkendecke, es bleibt aber wahrscheinlich noch trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 29 bis 33 Grad.

In der Nacht zum Sonntag soll es dann regnen, vereinzelt ist Starkregen möglich. Am Sonntag soll es laut Wetterexperten etwas kühler werden, bei Höchstwerten zwischen 20 und 22 Grad zieht der Regen aus der Nacht schnell ab und es soll trocken bleiben.