Im Wochenverlauf nasskaltes Wetter und manchmal Schnee

Nach einem milden Wochenstart kühlt es in den kommenden Tagen in Deutschland wieder etwas ab. Für Dienstag sagte Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nasskaltes Wetter bei Höchstwerten zwischen 3 und 9 Grad voraus. Zudem sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 700 Meter ab. Im Bergland dürfte es also wieder etwas winterlicher zugehen. Im Nordseeumfeld und im Westen erwartet der DWD dagegen kurze Gewitter.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen im Küstenbereich und in Teilen Mitteldeutschlands Schauer über das Land. Im Süden regnet es länger und verbreiteter. Oberhalb von 400 Metern fällt der Niederschlag meist als Schnee - es herrscht Glättegefahr.

Schnee im Anmarsch

Im Norden zeigt sich am Mittwoch dann auch mal vereinzelt die Sonne. Nach derzeitigem Stand der Modelle könne sich ab Mittwochabend vor allem der Westen über Schnee freuen, sagte Egerer. In der Südhälfte wird es hingegen nach anfänglichen Schneefällen eher regnerisch. Im Bergland ist Glatteisregen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad, bei Schneefall nur um 0 Grad.

Am Donnerstag bleibt es im Südosten häufig trocken. Ansonsten bestimmt Regen das Bild, im Westen und Nordwesten dann eher Schnee. Es wird allerdings auch wieder etwas wärmer: im Südwesten bis 13 Grad, sonst 2 bis 10 Grad.