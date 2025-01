Winterliches Wetter in Hessen

Die Menschen in Hessen müssen sich heute auf einen Wintertag mit Frost und Glätte einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Nordhessen teils kräftigen Schneefall. Im Rest des Landes wechseln sich Schnee und Regen ab. Auch Graupelgewitter seien möglich. Dazu herrscht stellenweise Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad im Norden und bis zu 10 Grad im Süden.

In der Nacht zum Freitag erwartet der DWD nur noch vereinzelte Schneeschauer. Dafür herrscht verbreitet Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus 5 Grad.

Am Freitag ist es meist stark bewölkt. Im Norden können vereinzelt Schauer auftreten, im Bergland kommt der Regen als Schnee herunter und es wird glatt. Dazu wird es noch einmal kühler mit Höchsttemperaturen zwischen minus 4 Grad auf der Wasserkuppe und plus 3 Grad am Main.

Das Wochenende startet bewölkt aber oft trocken. Es bleibt mit 1 bis 3 Grad kalt. Im Bergland herrscht teilweise leichter Dauerfrost um minus 2 Grad.