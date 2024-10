Mildes und teils sonniges Wetter in Hessen erwartet

Auf Hessen warten mehrere Tage milden Wetters. Nachdem sich die Wolken am Samstag aufgelockert haben, wird es auch in den kommenden Tagen heiterer und klarer. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mit. Demnach wird es am Sonntag heiter bis wolkig bei Höchstwerten von 16 bis 19 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, im Bergland teils stark und selten auch stürmisch.

In der Nacht zum Montag kann es im Nordwesten zeitweise etwas Regen geben, sonst bleibt es bei Tiefstwerten von 11 bis 8 Grad trocken. Im Bergland sind weiterhin teils starke bis stürmische Böen möglich.

Die neue Woche beginnt mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Regen ist mit Ausnahme des Nordwestens tagsüber kaum zu erwarten. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 20 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es dann aber wieder Niederschläge geben. Die Werte sinken dann auf 11 bis 8 Grad.