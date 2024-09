Spätsommerliches Wochenende in Hessen

Hessen erwartet ein weiteres spätsommerliches Wochenende, bevor die neue Woche regnerisch startet. Am Samstag steigen die Temperaturen bei strahlender Sonne auf 22 bis 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mitteilte. Es weht ein schwacher, teils mäßiger Wind. Nachts sinken die Temperaturen auf 10 bis 7 Grad.

Warnung vor Nebel am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag als auch am Sonntagmorgen müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer stellenweise auf Nebel einstellen. Der DWD warnt davor, dass die Sichtweite teils unter 150 Metern liegen kann. Nach Auflösung des Nebels wird es am Sonntag noch einmal heiter und sonnig. Zwar ziehen im Südwesten dichtere Wolken auf, bis zum Abend regnet es aber nicht. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad, es weht ein schwacher Wind.

Wetterumschwung in der neuen Woche

Mit dem spätsommerlichen Wetter ist es in Hessen dann spätestens zum Wochenstart vorbei. Schon in der Nacht zum Montag ziehen dem DWD zufolge Wolken auf. Am Montag ist es meist stark bewölkt bis bedeckt, vom Westen her kommen morgens Schauer und teils Gewitter auf Hessen zu. Mit Höchsttemperaturen von 19 bis 22 Grad wird es nicht ganz so kalt.