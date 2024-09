Sommerliche Temperaturen und mögliche Gewitter in Hessen

In den kommenden Tagen drohen in Hessen immer wieder Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet diese etwa für Südhessen am Donnerstagabend. Im Rest des Landes wird es nach einem neblig-trüben Start sonnig mit wenigen Wolken. Dazu klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad.

In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 17 bis 14 Grad ab. Im Süden und Westen bleibt es bewölkt und Schauer und Gewitter sind weiterhin möglich.

Für den Freitag sagte der DWD erneut wechselhaftes Wetter voraus: Bleibt es im Nordosten anfangs noch heiter, ziehen im Tagesverlauf einige Wolken von Südwesten über Hessen. Dabei können einzelne Schauer und kurze Gewitter auftreten, lokal ist auch Starkregen möglich. Es wird dazu etwas kühler mit 25 bis 28 Grad.

Samstag wird sommerlich

In der Nacht zum Samstag ziehen dann die letzten Schauer und Gewitter ab. Örtlich bildet sich Nebel, bei 15 bis 12 Grad.

Das Wochenende startet wieder freundlicher. Der Samstag wird laut DWD heiter bis sonnig und bleibt trocken. Die Thermometer zeigen 26 bis 30 Grad an. Am Sonntag drohen dann allerdings schon wieder neue Gewitter und Starkregen.