Temperaturen steigen wieder etwas

Es gibt gute Aussichten: In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in Hessen noch einmal weiter an. Doch die Woche startet eher grau und örtlich auch nass.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet am Montag vor allem in Osthessen Regen. Die Temperaturen erreichen 15 bis 19 Grad, in Hochlagen um 11 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig. In Südhessen gibt es vereinzelt etwas Regen oder Sprühregen, sonst bleibt es trocken.

Bis zu 24 Grad möglich

Am Dienstag lockert die Wolkendecke im Tagesverlauf zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 18 bis 21 Grad, in Hochlagen teils um 16 Grad. Auch die Nacht zum Mittwoch bleibt meist trocken, örtlich kann sich allerdings Nebel bilden.

Der Mittwoch zeigt sich dann heiter und trocken. Die Thermometer klettern auf bis zu 24 Grad, im Bergland um 19 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es ähnlich warm und sonnig.