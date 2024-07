Reliquien der Frankenapostel kommen nach Irland

Die Schädel der sogenannten Frankenapostel sollen im Herbst in ihre Heimat Irland zurückkehren. Die Reliquien der drei Heiligen Kilian, Kolonat und Totnan sollen mit dem Laster in die Diözese Kilmore transportiert werden und nicht per Flugzeug - «da man sonst keine permanente Kontrolle hätte», wie der Würzburger Diözesankonservator und stellvertretende Kunstreferent Wolfgang Schneider dem Würzburger katholischen Sonntagsblatt sagte.

Vom 2. bis 6. Oktober wollen der Würzburger Bischof Franz Jung und Generalvikar Jürgen Vorndran mit einer Pilgergruppe in das irische Bistum reisen. Bei ihrer Ankunft sollen die Reliquien bereits dort sein. Die Frankenapostel genannten Missionare Kilian, Kolonat und Totnan sollen im siebten Jahrhundert aus Irland nach Würzburg aufgebrochen sein. Sie werden als Patrone des Bistums Würzburg verehrt, weil sie dort vor über 1300 Jahren den Märtyrertod erlitten haben sollen.

Die Reliquien sollen in die Heimat der Missionare zurückkehren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Reliquien der Heiligen Kilian, Kolonat und Totnan Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa