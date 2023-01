Putin droht mit "Zirkon": Das kann die neue Hyperschallrakete

Wladimir Putin hat die Hyperschallrakete "Zirkon" in Dienst gestellt. Für Russland könnte die Waffe eine große Bedeutung haben. Das zeigen die Fähigkeiten von "Zirkon".

Drohungen aus Moskau sind in diesen Zeiten nichts Neues. Die jüngste könnte es aber in sich haben. Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund der anhaltenden Probleme im Krieg in der Ukraine eine neue Superwaffe in Dienst gestellt. Es handelt sich um die Hyperschallrakete "Zirkon". Die Bekanntgabe garnierte er mit einer Drohung, welche weit über die Ukraine hinausgeht.

Hyperschallrakete "Zirkon" auf der Fregatte "Admiral Gorschkow" in Betrieb genommen

"Ich bin sicher, dass solch eine mächtige Waffe es erlaubt, Russland zuverlässig vor äußeren Drohungen zu schützen und die nationalen Interessen unseres Landes abzusichern", sagte Putin bei einer Videoschalte aus dem Kreml, die im russischen Staatsfernsehen übertragen wurde. Der 70-Jährige erklärte, dass die "Zirkon"-Rakete auf der Fregatte "Admiral Gorschkow" in Betrieb genommen wird.

Das Schiff gehört zur russischen Nordmeerflotte und ist vor allem auf die Bekämpfung von anderen Schiffen spezialisiert. Die "Admiral Gorschkow" wurde nun von Putin auf eine lange Seereise geschickt, die durch den Indischen und Atlantischen Ozean führen soll. Offenbar soll das 2018 in Dienst gestellte Schiff mit den neuen Raketen die Seemacht Russlands demonstrieren. Mit der "Zirkon" an Bord könnte die Fregatte tatsächlich Eindruck machen.

Zirkon-Rakete: Beschreibung, technische Daten und Ausstattung der Hyperschallrakete

Bei der "Zirkon" handelt es sich um eine Hyperschallrakete, welche zur Bekämpfung von Schiffen entwickelt wurde. Sie kann ein mehrfaches der Schallgeschwindigkeit erreichen und lässt sich auch nach dem Abschuss noch steuern. Durch diese Kombination kann die "Zirkon" durch Flugabwehr kaum abgefangen werden. Die wichtigsten Daten und Fakten im Überblick:

Produktion: russisch

russisch Bezeichnung: 3K22 Zirkon, 3M22

3K22 Zirkon, 3M22 Nato-Codename: SS-N-33

SS-N-33 Typ: Seezielflugkörper

Seezielflugkörper Länge: 8 bis 11 Meter

8 bis 11 Meter Geschwindigkeit: Mach 8

Mach 8 Reichweite: 250 bis 500 Kilometer

250 bis 500 Kilometer Gefechtskopf: hochexplosiv-panzerbrechend oder Nukleargefechtskopf

USA und China arbeiten ebenfalls an Hyperschallraketen

Die Hyperschallraketen stellen eine neue Klasse von Waffensystemen dar, welche ein Wettrüsten in Gang setzen könnte. Russland stellt den Vorreiter dar, doch auch die USA und China arbeiten an Hyperschallraketen. Wie weit fortgeschritten die Entwicklung bei den Supermächten ist, wurde offiziell nicht kommuniziert.