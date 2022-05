Zugunfall in Südhessen: Lokführer kommt ums Leben

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lokführer bei Münster mit seinem Zug auf einen weiteren Güterzug aufgefahren und dabei gestorben. Die Ursache ist noch unklar.

Bei Münster in Südhessen kam es zu einem tödlichen Unfall zwischen zwei Güterzügen. Ein Zugführer ist dabei ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich gegen 4 Uhr am Morgen auf freier Strecke ereignet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Die Ursachen für das Unglück sind derzeit noch unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe einer der Güterzüge gestanden oder sei sehr langsam gefahren. Der andere Zug sei auf das Fahrzeug aufgefahren und entgleist. Der Lokführer des entgleisten Zuges sei dabei eingeklemmt worden. Wie die Bundespolizei gegenüber der Hessischen Rundschau mitteilte, verstarb der Mann noch vor Ort. Der Führer des stehenden Zuges soll unverletzt geblieben sein. Laut den Ermittlern ist beim Unfall erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Bahnstrecke Darmstadt-Aschaffenburg wurde zwischen Babenhausen und Dieburg in beiden Richtungen gesperrt. Es kam und kommt zu Verspätungen bei den Regional-Bahnen 61 und 75. Im nahen Messel war vorübergehend der Bahnübergang Roßdörfer Straße außer Betrieb, weil die Schranke dort wegen des Oberleitungsschadens keinen Strom hatte. Sie wird nun manuell bedient.

