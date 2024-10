Zwei Deutsche sterben bei Absturz von Kleinflugzeug in Finnland

Bei einem Flugzeugabsturz in Finnland sind zwei deutsche Männer gestorben. Beide Piloten des Kleinflugzeugs seien um die 60 Jahre alt gewesen, einer stamme aus Rheinland-Pfalz, teilte die zuständige finnische Polizei mit. Der Unfall ereignete sich nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums bereits vor einer Woche. Woher aus Deutschland das zweite Opfer kam, ist bislang unklar.

Nach Angaben der Behörden war das kleine Flugzeug am Mittwoch (16. Oktober) in den Mittagsstunden kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Räyskälä rund 80 Kilometer nordwestlich von Helsinki abgestürzt und ausgebrannt. Polizeiangaben zufolge handelte es sich um eine motorisierte Maschine vom Typ T-6 Texan, einen in den USA gebauten Flieger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Die Unglücksursache ist bislang bisher nicht bekannt, jedoch geht die Polizei davon aus, dass es sich nicht um ein Verbrechen handelt. Die Ermittlungen laufen.