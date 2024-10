Leichenfund in der Eifel: Die Todesursache ist bislang noch unklar

Zwei Leichen sind am Sonntagmorgen in der Eifel in der kleinen Ortsgemeinde Niederdürenbach entdeckt worden. Die Umstände des Todes der beiden Menschen seien bislang unklar, teilte die Polizei mit. Detaillierte Auskünfte zu dem Fall werden erst am Montag von der Staatsanwaltschaft in Koblenz geben, sagte ein Polizist am Abend.

Der Fund wurde am Sonntagmorgen der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizei Koblenz nahm die Ermittlungen auf. (mit dpa)