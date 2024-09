Hund buddelt Stiefel an Maisfeld aus – Polizei findet zwei Leichen

Ein Hund hat am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr an einem Maisfeld im nordrhein-westfälischen Gronau in der Erde gebuddelt und einen Stiefel freigelegt. Daraufhin riefen zwei Spaziergängerinnen die Polizei. Die Ermittler entdeckten am Fundort die Überreste von zwei männlichen Leichen.

Leichen an Maisfeld in Gronau gefunden – Identitäten unklar

„Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die Kriminaltechnik hat die Spuren am Fundort aufgenommen“, erläutert Mordkommissionsleiterin Julika Böhlendorf in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster. Die Identitäten der Leichen sind bislang nicht geklärt. „Wir hatten Mantrailer-Hunde und eine Drohne im Einsatz. Zudem ist das Erdreich ausgekoffert worden, um gegebenenfalls weitere Spuren zu finden. Bei der Obduktion konnte keine Todesursache herausgefunden werden“, so Böhlendorf. Die toxikologischen Ergebnisse würden noch ausstehen und die Ermittlungen andauern.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt ist derzeit noch offen, wie lange die Leichen an der Stelle lagen oder wann die Männer getötet wurden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben. (mit dpa)