Zwei Tote bei Balkoneinsturz in Neapel

In einem Vorort Neapels ist am Montagabend kurz vor 23 Uhr eine Verbindungsgalerie in einem Wohnkomplex eingestürzt. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, kamen dabei zwei Menschen ums Leben. Ein 29 Jahre alter Mann und eine 35 Jahre alte Frau wurden durch herabfallende Beton- und Eisenteile getötet, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann war sofort tot, die Frau verstarb bei der Ankunft im Krankenhaus. Mehr als ein dutzend weitere Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Rettungsdienste stürzte ein Balkon aus dem vierten Stock des Gebäudes in die Tiefe und riss zwei weitere Balkone mit sich. Wegen der auch am Abend immer noch hohen Temperaturen hielten sich viele Bewohner draußen auf. In dem Gebäude kam es zu panikartigen Szenen. Die Feuerwehrleute durchsuchten die Trümmer des eingestürzten dritten Obergeschosses und evakuierten die oberen Stockwerke des Gebäudes. Unklar ist bislang, warum der Balkon der Belastung nicht mehr standhielt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, wobei derzeit von einem strukturellen Versagen ausgegangen wird.

Balkoneinsturz in Neapel: 13 Verletze, darunter mehrere Kinder

Unter den mindestens 13 Verletzten befinden sich auch mindestens sieben Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren. Zwei davon, im Alter von zwei und vier Jahren, schweben aktuell in Lebensgefahr. Nach Angaben der Rettungsdienste sind mehrere Verletzte in einem kritischen Zustand.

Mehr als 800 Anwohner mussten infolge des Unglücks sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen und die nächsten Stunden außerhalb verbringen, erklärte Neapels Sozialrat Luca Trapanese gegenüber Rai News. Das Unglück ereignete sich im Wohnkomplex „Vela Celeste“, der zu den „Vela di Scampia“ im Norden Neapels gehört.

Der Vorort Scampia gilt als Problemviertel und eine Hochburg von Mafia-Familien. Bandenkriminalität und Drogenhandel sind dort weit verbreitet. Vor einigen Jahren wurden dort viele Szenen der Mafia-Fernsehserie „Gomorrha“ gedreht. Die meisten Gebäude im Vorort wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren gebaut, einige von ihnen bereits wieder abgerissen. Das Haus, in dem sich das Unglück ereignete, stammt nach italienischen Medienberichten aus dem Jahr 1975.