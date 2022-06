Partnerschaft

In der Liebe ist das Alter Nebensache

Lieben sich zwei Menschen, so spielt der Altersunterschied für sie kaum eine Rolle. Ihr Umfeld kann dem aber kritisch gegenüber stehen.

Plus Was wünsche ich mir von meinem Partner? Für Alleinstehende eine wichtige Frage auf der Suche nach dem Menschen fürs Leben. Was der Altersunterschied dabei für eine Rolle spielt.

Von Marlene Volkmann

Zwei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre: Darüber, wie viel älter der Partner oder die Partnerin maximal sein soll, gibt es viele Meinungen. Drei Menschen aus der Region erzählen, wie es ist, mit jemandem zusammen zu sein, der viel älter oder jünger ist.

