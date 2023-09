Blick hinter die Kulissen: Auf einen Kaffee mit Lokalchefin Rebekka Jakob

In einer neuen Folge "Auf einen Kaffee mit..." spricht Lokalchefin Rebekka Jakob über ihre Arbeit. Und verrät, wie Lokaljournalismus in Zukunft überlebt.

Lokaljournalismus, da dreht sich doch alles nur um Hasenzüchterverein und Dorffestle, oder? Rebekka Jakob leitet die Illertisser Redaktion und brennt für lokale Nachrichten. Denn die sind für sie deutlich abwechslungsreicher als viele annehmen mögen.

Bei einem schwarzen Kaffee erzählt Jakob im Podcast unserer Redaktion, wie sich die Arbeit seit ihrem ersten Praktikum bei den Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach verändert hat und wie die Heimatzeitung aus ihrer Sicht auch in Zukunft relevant bleibt. Denn genau dafür setzt sie sich gemeinsam mit dem Neu-Ulmer Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter selbst ein. Warum die beiden zudem einen Podcast für die Donau-Iller-Region aufgebaut haben, verrät Jakob außerdem in der neuen Folge "Auf einen Kaffee mit...".

Podcast "Auf einen Kaffee mit…" bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Rebekka Jakob können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Felix Gnoyke, Laura Mielke und Celine Theiss sprechen in unserem neuen Podcast "Auf einen Kaffee mit …" mit Mitgliedern unserer Redaktion über deren Arbeit. Seit dem 1. August erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge.