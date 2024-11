Kabarettist Bruno Jonas: „Ich bin gegen alles, wurscht, was es ist.“

Bruno Jonas ist bekannt als jemand, der Politik und Gesellschaft mit scharfer Zunge kommentiert. Der Kabarettist gehört schon seit den 1980er Jahren und seinen Auftritten im „Scheibenwischer“ zu den großen und prägenden Figuren der politischen Satire.

Warum halten wir divergierende Meinungen heute nicht mehr aus? Ist unsere Gesellschaft gereizter als früher oder bilden wir uns das nur ein? Welche Verantwortung tragen die Medien dafür? Und was bedeuten die Wahlerfolge der AfD für das kulturelle Leben in unserem Land? Über diese und viele weitere Fragen haben wir in der neuesten Ausgabe unserer Gesprächsreihe „Augsburger Allgemeine Live“ gesprochen.

In einem lebhaften Gespräch mit Chefredakteur Peter Müller und Kulturjournalistin Birgit Müller-Bardorff werden Themen wie die Grenzen der Meinungsfreiheit, die Rolle der Medien und die Auswirkungen politischer Entwicklungen auf die Satire beleuchtet. Jonas gibt Einblicke in seine Ansichten über die aktuelle politische Landschaft, den Umgang mit kritischen Themen und die Bedeutung von Respekt und Humor in der heutigen Zeit.

„Augsburger Allgemeine Live“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Augsburger Allgemeine Live“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.

Das AZ Live mit Bruno Jonas wurde aufgezeichnet und präsentiert von a.tv. Sie können das Gespräch auch hier als Video anschauen.