Bundeskanzler Olaf Scholz über seine Vision für Deutschland

Hören Sie bei "Augsburger Allgemeine Live" mit Bundeskanzler Olaf Scholz, wie er die aktuellen Krisen bewältigen will und welche Vision er für sein Land hat.

Deutschland ist ein nervöses, ein gereiztes Land. Die vielen Krisen der vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Die Wirtschaft kommt nicht mehr in Schwung, die Preise steigen, die Energiewende kostet viel Energie und noch mehr Geld. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft, der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt, Populisten machen sich die Ängste zunutze. Und mittendrin eine Bundesregierung, die zuletzt oft mit sich selbst beschäftigt war. Über all das ging es in der neuen Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“. Und zwar mit dem Mann, auf den es ankommt: dem Bundeskanzler Olaf Scholz. (AZ)