Friedrich Merz über Migration und die Politik der Ampel

Beim Live-Interview unserer Redaktion schaute Merz aufs Thema Migration – und die Politik im Nachbarland Dänemark. Dort habe ein Kurswechsel Rechtsradikale abstürzen lassen.

Was hilft in der Flüchtlingspolitik wirklich weiter? Wie viel Klimaschutz können wir uns leisten, und was ist an Bayern möglicherweise besser als im Sauerland? So lauteten die großen Fragen an Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der CDU Deutschlands und dem Chef der Unions-Bundestagsfraktion. Und der Oppositionsführer kam ob der vielen ernsten Fragen zu den aktuellen Krisen nicht unvorbereitet zum Live-Interview der „Augsburger Allgemeinen“. Der Sauerländer überraschte den neuen Chefredakteur Peter Müller und Politikchef Michael Stifter sogar mit präziser lokaler Recherche, was in Bayern sogar tatsächlich besser läuft.