Neuer AEV-Podcast: Die Panther starten spektakulär in die Saison

Drei Siege aus den ersten vier Spielen: Der Start in die neue Saison ist den Augsburger Panthern gelungen. Sowohl beim 3:2 gegen Ingolstadt als auch beim 7:6 gegen die Kölner Haie bot der AEV ein Spektakel, Happy End inklusive. In „Crosscheck - der AEV-Podcast“ blicken wir auf den starken Auftakt, der Lust auf mehr macht. Kapitän Denis Reul erzählt, dass auch er in seiner langen Karriere noch keine Achterbahnfahrt wie gegen die Haie erlebt hat. Der Hüne auf Kufen blickt auf die nächsten Spiele, wenn er unter anderem auf sein langjähriges Team aus Mannheim trifft.

Und Stürmer Alexander Oblinger vergleicht die aktuelle Panther-Mannschaft mit dem Team aus dem Vorjahr. Unsere Experten Alex Kunz von Hitradio RT1 und Sportredakteur Andreas Kornes von der Augsburger Allgemeinen diskutieren die aktuellen Eishockey-Themen.

„Crosscheck - AEV-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Crosscheck“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.