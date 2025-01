Was geschah in der JVA Gablingen?

Oktober 2023: Die Gefängnis-Chefin Zoraida Maldonado de Landauer führt unsere Redakteure Manuel Andre und Axel Hechelmann für eine Video-Dokumentation durch die JVA Gablingen. Die Leitung des Gefängnisses für 600 Häftlinge schwärmt von ihrer Anstalt: Jeder Mitarbeiter verdiene dort täglich einen Friedensnobelpreis, sagt sie. Das Gefängnis bezeichnet sie als ihr „Baby“.



Was sich zu jener Zeit in den Zellen der JVA Gablingen abgespielt haben soll, ist ein Jahr später Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die Vorwürfe gegen das Gefängnis sind heftig: Häftlinge sollen in besonders gesicherten Hafträumen unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht worden sein. Einer von ihnen ist der Mann, der sich Toti nennt. Er saß mehrere Tage am Stück in einem besonders gesicherten Haftraum. Er berichtet von ungeheuerlichen Schmerzen und von Ohrfeigen einer ganz bestimmten Person – gemeint ist die inzwischen vom Dienst suspendierte stellvertretende Anstaltsleiterin.

In der ersten Folge von „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ spricht Greta Prünster mit Manuel Andre über den Skandal in der JVA Gablingen und seine Auswirkungen.

