Tod durch Hass und Hetze: Der Fall Kellermayr und die Frage nach der Verantwortung

Die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr setzte sich während der Corona-Zeit lautstark für Schutzmaßnahmen ein. Dafür wurde sie stark angefeindet, bekam Hassnachrichten und Morddrohungen. Im Sommer 2022 nahm sie sich das Leben. Vor dem Landesgericht Wels geht gerade der Prozess um einen 61-Jährigen aus Starnberg zu Ende. Er soll laut Anklage Mitschuld an dem Tod von Dr. Kellermayr tragen.

In dieser Folge von „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ sprechen Lena Bammert und Österreich-Korrespondent Werner Reisinger über den Umgang mit Hass und Drohungen im Netz und über die Fragen: Sind Behörden diesem Zustand gewachsen oder sind sie damit überfordert? Und: Was muss besser werden?

Links zur Folge:

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten. Hier finden Sie eine Übersicht.

