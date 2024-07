Neue Folge Viererkette: Das ist das Fazit der Südafrika-Reise des FCA

Knapp zwei Wochen Trainingslager in Südafrika liegen hinter dem FC Augsburg. Für Spieler und Funktionäre bleiben unvergessliche Eindrücke in dem Land bestehen. Für den Verein und die DFL war der Trip ein wichtiger Schritt hin zur weiteren Sichtbarkeit der Bundesliga. Stichwörter: Auslandsvermarktung, neue Märkte. Aus rein sportlicher Sicht kann Trainer Jess Thorup mit dem bisher gezeigten nicht wirklich zufrieden sein: Nach einem dürftigen 2:1 gegen den Young Africans SC verlor der FCA das zweite und letzte Testspiel in Südafrika am Samstag mit 1:2 gegen TS Galaxy. Was nun von der Reise nach Südafrika zu halten ist - das ist das Thema unserer zweiten Sonderausgabe unseres FCA-Podcasts „Viererkette“. Unser Reporter Johannes Graf berichtet von seinen Eindrücken: Was war gut, was war schlecht und was soll noch passieren?

Auf alle Fälle noch kommen soll ein neuer Spieler für die rechte Abwehrseite. Nach dem Ende des Leihvertrags von Kevin Mbabu musste der Schweizer wieder zurück zum FC Fulham. Hier scheint das letzte Wort zwar noch nicht gesprochen zu sein, eine Rückkehr des schnellen Schienenspielers steht aber immer noch im Raum - zugleich prüft der FC Augsburg seine Alternativen.

Die letzten beiden Testspiele des FC Augsburg stehen an

Das ist wohl auch bitter nötig, denn sportlich waren die Auftritte des FCA in Südafrika nicht gerade berauschend. Vor allem die erste Hälfte gegen TS Galaxy war teilweise extrem schwach: Offensiv lief nur wenig zusammen, die Defensive zeigte sich anfällig. Erst im zweiten Durchgang berappelte sich der FCA, kam durch Neuzugang Essende immerhin zum Anschlusstreffer. Eine Bestätigung dafür, dass Augsburg schon in Bundesiga-Form ist, sieht allerdings anders aus. In Deutschland wird die Mannschaft jedenfalls auf die kroatischen Profis Nediljko Labrović und Kristijan Jakic treffen, die es wegen des Visa-Hickhacks nicht nach Südaftrika geschafft haben. Als Nächstes steht ein Testspiel gegen Leicester City (in Kempten am Samstag) an, bevor in der heimischen WWK Arena die Generalprobe gegen Marseille ansteht.

