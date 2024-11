17-Jähriger wegen mutmaßlich geplantem Anschlag verhaftet

Ein 17-Jähriger ist von Ermittlern in Schleswig-Holstein wegen eines mutmaßlich geplanten Terror-Anschlags verhaftet worden. Der Zugriff erfolgte in Elmshorn, nordwestlich von Hamburg. Bereits am 7. November war gegen den Verdächtigen Haftbefehl wegen Verabredung zu einem Verbrechen erlassen worden, wie der Flensburger Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die Bild berichtet, dass es sich um einen islamistischen Hintergrund handle. Demnach habe der Beschuldigte mit einem Lastwagen auf einem Weihnachtsmarkt gezielt Menschen töten wollen. Dies gehe aus abgehörten Gesprächen und mitgelesener Kommunikation hervor.

In Kürze mehr.