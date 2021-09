Regiert mit Bettina Jarasch bald eine Augsburgerin in Berlin?

Grünen-Politikerin Bettina Jarasch lieferte sich ein extrem enges Duell mit der SPD-Politikerin Franziska Giffey. In Mecklenburg-Vorpommern fährt derweil Manuela Schwesig einen klaren Wahlsieg ein.

Eine Augsburgerin als Wahlsiegerin, ja eventuell sogar als Regierende Bürgermeisterin in Berlin? Über Stunden war völlig offen, ob die SPD oder die Grünen vorne liegen. Bettina Jarasch hat eine veritable Achterbahnfahrt hinter sich. Erst schoss die 53-Jährige in den Umfragen auf 27 Prozent in die Höhe, dann sackte sie auf 17 bis 18 Prozent ab. Parallel dazu stiegen die Werte für die frühere Familienministerin Franziska Giffey scheinbar unaufhaltsam. So gesehen ist das Ergebnis in Berlin schon eine Überraschung. Entsprechend losgelöst reagierte Jarasch auf die Zahlen: „Berlin hat gewählt und es ist großartig.“

Trotz des Kopf-an-Kopf-Rennens spricht einiges dafür, dass Rot-Rot-Grün in der größten deutschen Stadt weiterregiert. „Wir haben eine klare Präferenz geäußert, ja. Natürlich würde ich im Roten Rathaus vieles anders machen als der Amtsinhaber von der SPD. Alles in allem aber hat die bisherige Koalition aus Grünen, Sozialdemokraten und der Linken der Stadt gutgetan. Warum also nicht auf dieser Basis weitermachen?“, sagte die Journalistin, die unter anderem auch für unsere Zeitung tätig war, im Juni in einem Interview mit unserer Redaktion.

Bettina Jarasch will in Berlin grüne Bürgermeisterin werden

Franziska Giffey hatte sich den Abend etwas anders vorgestellt. Sie hatte gehofft, ihrem Parteifreund Michael Müller im Amt nachfolgen zu können – ohne Zitterpartie. Artig bedankte sie sich bei Unterstützern und Freunden, wirkte aber doch angeschlagen. Die in Frankfurt an der Oder geborene 43-Jährige hat alles darangesetzt, als Ur-Berlinerin wahrgenommen zu werden.

Ihre manchmal fast schon penetrante Freundlichkeit, das auf Jeden-und-jede-Zugehen hat sich am Ende nur zum Teil ausgezahlt. Dass sie sich bei ihrer Doktorarbeit nicht nur auf eigene Geistesblitze verlassen hat, hat zwar die CDU immer wieder angemerkt, letztlich aber kaum jemanden interessiert. Eher wurde darüber gesprochen, dass sie mit einigem Erfolg 2015 das Erbe des in Berlin fast schon legendären Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowsky in Neukölln angetreten hat.

Ihren Vorgänger, der deutschlandweite Bekanntheit durch seinen Kampf gegen Clankriminalität und Parallelwelten erlangte, nennt sie immer wieder, wenn sie nach einem politischen Mentor gefragt wird. Und genau an diesem Punkt wird es interessant, denn wenn sie das ernst meint, dann ist sie tatsächlich sehr weit weg von einer Neuauflage der rot-rot-grünen Koalition. Das ist auch dem früheren Berliner Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit nicht entgangen, der Giffey via Tagesspiegel warnte, eine Koalition mit der CDU und der FDP anzustreben: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in der SPD durchsetzen kann“, sagte der Privatier.

Lesen Sie dazu auch

Nach den Wahlen in Berlin liegen Bettina Jarasch und Franziska Giffey fast gleichauf

Als sicher gilt, dass sie gerne auf die Linke und insbesondere deren bekanntesten Politiker Klaus Lederer als Partner in einer Koalition verzichten würde. Giffey hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie nichts davon hält, Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen. Doch nun waren plötzlich alle Gewissheiten wie weggeblasen. „Wir sind an einem Punkt, wo alles rauskommen kann“, sagte Giffey fast schon etwas ratlos.

Der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner versuchte nach dem äußerst mäßigen Abschneiden seiner Partei insofern in die Offensive zu kommen, als dass er sich offen für ein Bündnis mit SPD und FDP zeigte. Auch die Liberalen sahen darin am Sonntagabend eine Option.

Denkwürdig waren die Wahlen in Berlin auch aus einem anderen Grund: Mehrere Wahllokale mussten zwischenzeitlich schließen – die Stimmzettel waren ausgegangen. Zudem kam es vor, dass die falschen Stimmzettel in einige Wahllokale geliefert wurden. Mancherorts bildeten sich extrem lange Schlangen vor den Wahllokalen. Zum Teil wurde bis 19 Uhr gewählt.

Manuela Schwesig ist in Mecklenburg-Vorpommern die strahlende Wahlsiegerin

Etwas weiter nördlich ist die Freude bei den Sozialdemokraten völlig ungetrübt. Manuela Schwesig zieht in Mecklenburg-Vorpommern einsam ihre Kreise an der Spitze. Sie hat offensichtlich alles, was man braucht, um an der Küste erfolgreich zu sein. Die strahlende Wahlsiegerin hat die richtige Balance gefunden: Sie kann spröde-norddeutsch sein, sie kann staatstragend wirken, sie kann aber auch warmherzig rüberkommen. So wie gestern nach ihrem, ja man muss es sagen, grandiosen Wahlsieg: Manuela Schwesig hat ganz bewusst im Wahlkampf auf einen Faktor gesetzt: auf sich selber. Mit Erfolg. Sie sprach von einem „wunderbaren Abend für unser Land“. Es gebe ein „ganz klares Bürgervotum für die SPD“, fügte Schwesig hinzu. Jetzt kann sie sich die Regierungspartner aussuchen. Das könnte interessant werden.

Mit der Union immerhin regierte die SPD relativ geräuschlos. Die Frage ist, wie die unter der Führung des Landesvorsitzenden und glücklosen Spitzenkandidaten Michael Sack nun nochmals geschrumpfte CDU diesen neuerlichen Tiefschlag verdaut. Besonders bitter ist, dass die Christdemokraten hinter der AfD landeten. Mit wem die SPD nach der Wahl regieren will, hatte Schwesig zuletzt offengelassen. Sie strebe eine Koalition an, mit der sie stabil und verlässlich arbeiten könne. Als denkbare Alternative zur Neuauflage von Rot-Schwarz könnte Rot-Rot in Frage kommen.