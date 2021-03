vor 24 Min.

Bundestagsabgeordneter Georg Nüßlein zieht sich aus der Politik zurück

Plus Der CSU-Bundestagsabgeordnete zieht Konsequenzen aus der Masken-Affäre. Er legt auch sein Amt als Fraktionsvize nieder. Die strafrechtlichen Vorwürfe weist er jedoch zurück.

Der CSU-Politiker Georg Nüßlein zieht Konsequenzen aus der Masken-Affäre und tritt nicht mehr für den Bundestag an. Zudem wird er sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das er zuletzt ruhen ließ, ganz niederlegen. Dies teilte Nüßlein über seinen Anwalt Gero Himmelsbach mit. „Das Ermittlungsverfahren stellt für meine Familie und für meine Partei, die ich fast 20 Jahre mit vollem persönlichen Einsatz im Bundestag vertreten habe, eine ganz erhebliche Belastung dar“, sagt Nüßlein laut der Mitteilung. Wegen des komplexen Sachverhalt mit Auslandsbezug rechne er nicht damit , dass die Ermittlungen in den nächsten Wochen abgeschlossen sind. Aus diesen Gründen habe er seine Entscheidung getroffen.

Die strafrechtlichen Vorwürfe weist Nüßlein aber komplett zurück. "Dr. Nüßlein war nicht an Entscheidungen zur Beauftragung von Masken-Lieferungen oder an Vertragsverhandlungen beteiligt. Ebenso wenig berührte der Vorgang die parlamentarische Tätigkeit von Dr. Nüßlein als Abgeordneter. Die Vorwürfe der Bestechung werden deshalb entschieden zurückgewiesen", heißt es in der Erklärung. Vielmehr habe der Abgeordnete aus dem Landkreis Günzburg in einer Zeit des erheblichen Bedarfs an Schutzmasken mehrfach Kontakte zwischen Beschaffungsstellen des Bundes und potenziellen Auftragnehmern hergestellt und über seine Beratungsfirma die Lieferung von FFP2-Masken nach Deutschland ermöglicht. Und das "in schwierigen Tagen", wie es heißt. Für diese Tätigkeit habe die Beratungsfirma von Nüßlein eine Vergütung erhalten.

Auch die Vorwürfe der Steuerhinterziehung weist Nüßlein zurück. Eine Umsatzsteuer sei durch seine Beratungsfirma weder berechnet och vereinnahmt worden. Die erbrachte Leistung sei, wie Nüßleins Steuerberater vor Rechnungsstellung bestätigt habe, umsatzsteuerfrei gewesen.

Sein aktuelles Bundestagsmandat will Nüßlein bis zur Bundestagswahl im Herbst "für seine Heimat" ausfüllen. Aktuell vertritt der 51-Jährige im Parlament den Wahlkreis Neu-Ulm, der auch den Landkreis Günzburg umfasst. Die Unterstützung der beiden wichtigen CSU-Kreisverbände Günzburg und Neu-Ulm sank aber nach Bekanntwerden der Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung gegen ihn.

Nüßlein habe nicht die Spur einer Chance, sagt ein erfahrener CSU-Mann

"Nüßlein hat nicht die Spur einer Chance, nominiert zu werden", hatte noch am Freitagvormittag ein ganz erfahrener CSU-Mann aus der Region gesagt. Der Abgeordnete steht im Verdacht, zu Beginn der Corona-Pandemie einem Maskenhersteller aus Hessen dabei geholfen zu haben, an einen millionenschweren staatlichen Auftrag zu kommen. In diesem Zusammenhang soll er 660.00 Euro Provision kassiert und für diese Zahlung keine Umsatzsteuer ausgewiesen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt.

Im April wollte die CSU ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im September aufstellen. Nüßleins Kandidatur schien reine Formsache zu sein. Doch nun ist Nüßleins politische Karriere in Berlin zu Ende.. Auch in der CSU-Landesgruppe im Bundestag war zuletzt der Rückhalt für den Abgeordneten aus Münsterhausen im Kreis Günzburg geschwunden. "Die Stimmung ist schlecht. Punkt", sagte ein Abgeordneter aus der Region auf Nachfrage unserer Zeitung.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stellt ein Ultimatum

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte Nüßlein eine Art Ultimatum gestellt. Bis zum Ende dieser Woche sollte er seine Angelegenheiten sortieren und sich dann äußern, lautete die offizielle Sprachregelung. Diesem dringlichen Wunsch kommt Nüßlein nun nach.

Von der Parteispitze in München hatte Nüßlein, der die Vorwürfe gegen ihn als "haltlos" bezeichnete und seitdem schweigt, bislang auch wenig Rückendeckung bekommen. Im Interview mit unserer Redaktion hatte Generalsekretär Markus Blume vor einigen Tagen lediglich von schweren Vorwürfen gesprochen, die lückenlos aufgeklärt werden müssten.

