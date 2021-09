Wahlkreis Cloppenburg – Vechta: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Cloppenburg – Vechta mit Friesoythe, Damme und Lohne.

Cloppenburg – Vechta hat die Wahlkreisnummer 32 und liegt in Niedersachsen. Er ist einer von 299 Wahlkreisen in Deutschland und umfasst Gemeinden und Städte aus den Kreisen Cloppenburg und Vechta. Zur Bundestagswahl 2021 am 26. September erhalten Sie hier in diesem Artikel die Ergebnisse für den Wahlkreis Cloppenburg – Vechta.

Welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin konnte sich im Wahlkreis 32 bei der Bundestagswahl vor vier Jahren durchsetzen? Welche Städte und Gemeinden wählen im Wahlkreis Cloppenburg – Vechta? Lesen Sie hier die Antworten.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Cloppenburg – Vechta

Am Sonntag, 26. September 2021, haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Termin zur Bundestagswahl 2021 steht schon seit Dezember 2020 fest. Die Bundestagswahl wird immer entweder an einem Feiertag, oder an einem Sonntag abgehalten - das ist gesetzlich so geregelt, damit möglichst viele Menschen wählen gehen können. Im Datencenter sehen Sie am Wahlabend hier an dieser Stelle im Artikel die Ergebnisse im Wahlkreis Cloppenburg – Vechta:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 32 mit Vechta, Cloppenburg und Friesoythe

Der Wahlkreis Cloppenburg - Vechta umfasst alle Gemeinden der beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta. Hier sehen Sie den Überblick:

Landkreis Cloppenburg

Einheitsgemeinden

Barßel (13.192)

(13.192) Bösel (8384)

(8384) Cappeln ( Oldenburg ) (7266)

( ) (7266) Cloppenburg , Kreisstadt, selbständige Gemeinde (35.966)

, Kreisstadt, selbständige Gemeinde (35.966) Emstek (12.362)

(12.362) Essen ( Oldenburg ) (9100)

) (9100) Friesoythe , Stadt, selbständige Gemeinde (22.512)

, Stadt, selbständige Gemeinde (22.512) Garrel (15.344)

(15.344) Lastrup (7088)

(7088) Lindern ( Oldenburg ) (4878)

) (4878) Löningen , Stadt (13.561)

, Stadt (13.561) Molbergen (9076)

(9076) Saterland (13.903)

Landkreis Vechta

Einheitsgemeinden

Bakum (6539)

(6539) Damme, Stadt (17.250)

Dinklage , Stadt (13.158)

, Stadt (13.158) Goldenstedt (9969)

(9969) Holdorf (7405)

(7405) Lohne , Stadt (27.259)

, Stadt (27.259) Neuenkirchen-Vörden (8937)

(8937) Steinfeld (10.332)

Vechta (32.894)

(32.894) Visbek (9955)

Einheitsgemeinden zählen nicht zu Samtgemeinden und gelten in Niedersachen als eine kreisangehörige Gemeinde.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Cloppenburg – Vechta der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Cloppenburg – Vechta erhielt Silvia Breher ( CDU) bei der vergangenen Wahl vor vier Jahren 57,7 Prozent der Erststimmen. Sie erzielte von allen Direktkandidaten in Deutschland das beste Ergebnis. Mit mehr als 30 Prozentpunkten Abstand landete Kristian Kater von der SPD auf dem zweiten Platz. Weitere Direktkandidaten im Wahlkreis 30 sehen Sie hier:

Direktkandidat Partei Erststimmen in Prozent Silvia Breher CDU 57,7 Kristian Kater SPD 20,4 Julius Flinks Grüne 4,3 Daniel Welp Die Linke 4,1 Caroline Covolo FDP 5,2 Holger Teuteberg AfD 7,8

163.669 Menschen haben im Wahlkreis Cloppenburg – Vechta von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, was einer Wahlbeteiligung von 74,4 Prozent entspricht. Das liegt leicht unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung in Niedersachsen, die bei der Bundestagswahl vor vier Jahren bei 76,4 Prozent lag. Sehen Sie hier das Ergebnis der Zweitstimmen im Vergleich zwischen dem Wahlkreis 32 und Niedersachsen:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 32 (2017) Zweitstimmen in Niedersachsen (2017) CDU 53,1 Prozent 34,9 Prozent SPD 17,8 Prozent 27,4 Prozent FDP 9,4 Prozent 9,3 Prozent Grüne 5,0 Prozent 8,7 Prozent Die Linke 4,4 Prozent 7,0 Prozent AfD 8,1 Prozent 9,1 Prozent Sonstige 2,2 Prozent 3,6 Prozent

