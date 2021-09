Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 bekommen Sie hier von uns die Ergebnisse für den Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I. Der umfasst die kreisfreie Stadt Jena, den Landkreis Sömmerda und Teile vom Landkreis Weimarer Land.

Sobald bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I die Auszählung beginnt, bekommen Sie in diesem Artikel immer die aktuellen Ergebnisse - maßgeschneidert für genau dieses Gebiet. Der Wahlkreis umfasst die Stadt Jena, den Landkreis Sömmerda und Teile vom Landkreis Weimarer Land. Während der gesamten Nacht behalten wir diesen speziellen Teil von Thüringen ununterbrochen für Sie im Auge.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I finden Sie an erster Stelle das Wahlergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. An zweiter Stelle liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden keine Personen, sondern Parteien gewählt. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend laufend, sodass Sie hier immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I: Welche Gebiete gehören zum Wahlkreis 191?

Der Wahlkreis umfasst...

...die kreisfreie Stadt Jena

... den vollständigen Landkreis Sömmerda mit diesen Gemeinden:

Buttstädt

Kölleda

Sömmerda

Weißensee

Witterda

Andisleben

Gebesee

Ringleben

Walschleben

Alperstedt

Eckstedt

Großmölsen

Großrudestedt

Kleinmölsen

Markvippach

Nöda

Ollendorf

Schloßvippach

Sprötau

Udestedt

Vogelsberg

Büchel

Griefstedt

Günstedt

Kindelbrück

Riethgen

Großneuhausen

Kleinneuhausen

Ostramondra

Rastenberg

Gangloffsömmern

Haßleben

Riethnordhausen

Schwerstedt

Straußfurt

Werningshausen

Wundersleben

... vom Landkreis Weimarer Land die Gemeinden

Apolda

Bad Berka

Blankenhain

Ilmtal-Weinstraße

Am Ettersberg

Ballstedt

Ettersburg

Neumark

Bad Sulza

Eberstedt

Großheringen

Niedertrebra

Obertrebra

Rannstedt

Schmiedehausen

Hohenfelden

Klettbach

Kranichfeld

Nauendorf

Rittersdorf

Tonndorf

Buchfart

Döbritschen

Frankendorf

Großschwabhausen

Hammerstedt

Hetschburg

Kapellendorf

Kiliansroda

Kleinschwabhausen

Lehnstedt

Magdala

Mechelroda

Mellingen

Oettern

Umpferstedt

Vollersroda

Wiegendorf

De übrigen Gemeinden im Landkreis Weimarer Land gehören zum Wahlkreis 193.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 203.210 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,4 Prozent.

Das Ergebnis der Wahl für den Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I bei der Bundestagswahl 2017

Bei der vorigen Bundestagswahl hat von den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I der Bewerber Johannes Selle ( CDU) mit 29,2 Prozent Stimmenanteil gewonnen. Zweiter wurde Ralph Lenkert von der Partei Die Linke mit 21,4 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Johannes Selle CDU 29,2 Ralph Lenkert DIE LINKE 21,4 Denny Jankowski AfD 19,3 Christoph Matschie SPD 14,2 Jan Siegemund FDP 5,8 Olaf Müller GRÜNE 4,9 Andreas Weise Freie Wähler 3,7 Marion Schneider Einzelbewerberin 1,0

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Jena - Sömmerda - Weimarer Land I (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 27,4 Prozent

: 27,4 Prozent DIE LINKE: 18,5 Prozent

SPD : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent AfD : 19,8 Prozent

: 19,8 Prozent GRÜNE: 6,2 Prozent

NPD : 1,1 Prozent

: 1,1 Prozent FDP : 8,7 Prozent

: 8,7 Prozent FREIE WÄHLER: 1,8 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

