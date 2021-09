Bundestagswahl 2021

19:12 Uhr

Robert Habeck: Jetzt gehört die Bühne wieder ihm

Ein gut gelaunter Co-Vorsitzender Robert Habeck am Tag nach der Wahl bei den Grünen. Hat vor allem er nun das Sagen in der Partei?

Plus Als es um die Grünen-Kandidatur ging, trat Robert Habeck zurück und Annalena Baerbock an. Eine Wahl und ein verpasstes Kanzlerinnenamt später wird er als Vizekanzler gehandelt.

In der Bundespressekonferenz, am Tag danach. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zur Analyse der Wahl rübergekommen. Es geht irgendwann auch um die Beziehung zum FDP-Chef. Die Frage an die Chefetage der Grünen lautet: Wie ist denn Ihr persönliches Verhältnis zu Christian Lindner? Habeck zu ihr: „Du bist dran.“ Baerbock: „So wie zu allen. Freundlich. Nett. Offen. Charmant.“ Habeck quasselt dann ein bisschen dazwischen und sagt: „Mit Ausnahme zu mir. Das ist besser.“ Sie: „Charmant ist besser. Ja.“ Und dann schiebt sie noch hinterher: „Hart manchmal auch.“

