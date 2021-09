Sicherheit, Steuern, Klimaschutz: Was wirklich in den Wahlprogrammen steht

Wahlprogramme werden nicht nur immer länger, sie werden auch immer unverständlicher. Wir werfen einen Blick auf die Aussagen der Parteien vor der Bundestagswahl.

Bei Armin Laschet war es das Lachen während der Flutkatastrophe, bei Annalena Baerbock abgekupferte Stellen in einem Buch - nicht selten nehmen Nebensächlichkeiten in einem Wahlkampf größeren Raum ein als die Inhalte der Parteien in den Wahlprogrammen. Dabei wird dort auf hunderten Seiten bis in kleinste Verästelungen beschrieben, wie sich die Gruppierungen ihre Politik für die kommenden Jahre vorstellen. Doch das mäßige Interesse der Wählerinnen und Wähler liegt nicht nur am Fokus auf Äußerlichkeiten, sondern auch daran, dass viele Wahlprogramme für Laien kaum verständlich sind.

Wahlprogramme zur Bundestagwahl 2021: So unverständlich wie lange nicht mehr

Frank Brettschneider, Professor für Kommunikation an der Universität Hohenheim, analysiert seit Jahren die Programme der Parteien und stellt fest: Die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021 sind zwar so umfangreich wie nie zuvor - sie lassen sich aber auch so schwer verstehen wie kaum andere in der bundesdeutschen Geschichte. In den Programmen zur anstehenden Wahl fanden sich den Studienautoren zufolge Wortungetüme und Bandwurmsätze mit bis zu 79 Wörtern, wie die Stuttgarter Universität Hohenheim mitteilte. Durchschnittlich enthalten die Programme jeweils 43.541 Wörter. Bei der ersten Bundestagswahl 1949 waren es noch im Schnitt 5498 Wörter.

Allerdings: Bei der Länge der Wahlprogramme gibt es große Unterschiede zwischen den Parteien. Traditionell haben die Grünen das längste Wahlprogramm. In diesem Jahr werden sie allerdings von der Links-Partei abgelöst: Mit 68.331 Wörtern ist das Programm der Linken gut tausend Wörter länger als das Programm der Grünen. Die kürzesten Programme haben in diesem Jahr die AfD und die SPD vorgelegt: jeweils knapp 23.500 Wörter.

In allen Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2021 finden sich unklare Begriffe

"Oft lässt die Verständlichkeit der Wahlprogramme zu wünschen übrig", fasst der Kommunikationswissenschaftler Brettschneider die Ergebnisse der Untersuchung zusammen. "Nur 1994 waren die Programme im Schnitt noch unverständlicher." Die Analyse ist Teil eines Langzeitprojektes, bei dem seit der Bundestagswahl 1949 alle 83 Wahlprogramme der im Deutschen Bundestag oder in drei Landtagen vertretenen Parteien untersucht werden.

Beispiele für abschreckende Wort-Kompositionen liefern alle Parteien. So spricht etwa die AfD von einer "supranationalen Remigrationsagenda", die Grünen von "Yogyakarta-Prinzipien", die Union von einem "Agri-FoodTech-Wagniskapitalfonds", die Linke von "Privacy-by-Design-Standards" und die FDP von "Life-Chain".

Die wichtigsten Inhalte der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021 in verständlicher Sprache haben wir für Sie zusammengefasst: