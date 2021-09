Bundeswehr

vor 32 Min.

Mein Sohn, der gefallene Soldat: Eine Mutter erzählt

Nicht nur am Grab auf dem Friedhof von Waldrems erinnert sich Tanja Menz an ihren Sohn Konstantin.

Plus Im Februar 2011 klingeln zwei Militärs bei Tanja Menz: Ihr Sohn starb in Afghanistan. Jetzt ziehen dort alle Truppen ab. Über eine starke Mutter und den Sinn dieses Krieges.

Von Fabian Huber

Die Flagge der Taliban, sie weht nun überall in Afghanistan, von Kandahar ganz im Süden bis in den Norden nach Masar-i-Scharif: Ein weißer Hintergrund für die Reinheit des Glaubens. Darauf das islamische Bekenntnis zum Propheten. Auf den Straßen, so wird von vor Ort berichtet, seien kaum noch Frauen zu sehen. Soldaten auch nicht. Deutschland und seine Verbündeten sind weg, die Gotteskrieger übernehmen die Kontrolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen