Der Absturz des Armin Laschet: Wie konnte das nur so schiefgehen?

Von Margit Hufnagel und Michael Stifter - vor 51 Min.

Armin Laschet steht vor den Trümmern seiner politischen Karriere. Vom respektierten Ministerpräsidenten mutierte er zu einer Karikatur seiner selbst. Verspottet, demontiert. Ein menschliches Drama, das viele empört.

Sein Blick geht Richtung Himmel, mit einer Hand umklammert er den schwarzen Schirm, mit der anderen Hand versucht er, sein Sakko zusammenzuziehen. Es ist kalt an diesem Dienstagmittag in Berlin. Herbststimmung der ungemütlicheren Sorte. Einer der wartenden Journalisten fragt Armin Laschet, wie es ihm geht. „Regnet“, sagt er knapp und läuft weiter. Drinnen wartet die Grünen-Spitze auf ihn, es soll sondiert werden, ob nicht doch eine Bundesregierung unter Führung der Union möglich ist. Eine Bundesregierung mit Laschet als Kanzler. Eine, die all das ausradieren könnte, was in den vergangenen Wochen und Monaten geschehen ist. Falls der Mann mit dem schwarzen Schirm zu diesem Zeitpunkt noch so etwas wie Hoffnung haben sollte – er kann sie gut verbergen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .