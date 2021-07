Kommission empfiehlt keine Impfung für Kinder und Jugendliche

Stiko-Chef Mertens wehrt sich gegen Druck aus der Politik: Die Impfung ist keine Voraussetzung für offene Schulen.

Sollten Schüler gegen Corona geimpft sein, um nach den Sommerferien wieder sicher in die Klassenzimmer zurückkehren zu können? Oder droht eine Rückkehr zu Wechselunterricht und Homeschooling? Das befürchten viele Familien, für die die Unsicherheit der vergangenen Monate eine riesige Belastung war. Die Ängste sind groß, weil die fortschreitende Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus die Aussichten auf einen normalen Schulbetrieb im Herbst trübt. Laut dem Robert Koch-Institut ( RKI) ist die Mutante inzwischen für die Mehrzahl (59 Prozent) der Corona-Neuinfektionen verantwortlich.

Zuletzt hatten sich mehrere Politiker und Experten für die Impfung auch von Jüngeren ausgesprochen. Doch die Ständige Impfkommission (Stiko) will sich nicht unter Druck setzen lassen und empfiehlt weiter keine Impfungen für gesunde Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Diese können sich aber unabhängig davon mit dem Einverständnis ihrer Eltern impfen lassen.

Impfkommission empfiehlt weiterhin keine Impfung für Kinder

Zugelassen ist für sie bislang nur der Biontech-Impfstoff. Für Kinder unter zwölf Jahren ist derzeit noch gar kein Impfstoff in Deutschland zugelassen. Stiko-Vorsitzender Thomas Mertens sagte am Donnerstag in einer digitalen Expertenrunde: „Es gibt keinen wirklichen Grund, die Empfehlung zu ändern.“ Forderungen etwa von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken, die Empfehlung zu überprüfen, wies der ehemalige Ärztliche Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsklinik Ulm zurück.

Die Stiko beobachte ohnehin ständig die Lage und den Erkenntnisstand und überprüfe ihre Empfehlungen dauerhaft. Die derzeitige Datenlage ließe weder den Schluss zu, dass eine Impfung für die eigene Gesundheit der Kinder notwendig, noch dass sie aus epidemologischen Gründen ohne Alternative sei. In Deutschland gebe es rund sieben Millionen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, dies sei eine vergleichsweise kleine Gruppe.

Kinder stecken sich meist zuhause mit Corona an

Die meisten Corona-Ansteckungen bei Kindern seien zudem nicht in der Schule, sondern zuhause erfolgt. „Das muss auch die Politik sich klarmachen“, so Mertens. Bisher vorliegende Erkenntnisse, etwa aus den USA, ließen nicht den Schluss zu, dass ein Impfstoff so sicher sei, dass er für alle gesunden Kinder empfohlen werden könne. Es komme auf das Verhältnis von Nutzen und möglichen Risiken an. Ginge es um das Ebola-Virus, das bei der Hälfte der Fälle tödlich sei, fiele die Bewertung anders aus. Es gebe aber praktisch keine Kinder, die an Covid 19 sterben, so Mertens. Entgegen mancher Äußerungen gebe es bislang keine gesicherten Hinweise, dass die Delta-Variante wirklich gefährlicher oder tödlicher sei als bisherige Corona-Typen.

Auch Stiko-Chef Mertens rechnet damit, dass es im Herbst zu mehr Corona-Infektionsfällen kommen wird. Er gehe aber von einer sehr geringen Zahl von Fällen aus, in denen eine Behandlung im Krankenhaus nötig sein werde. Denn die Durchimpfungsrate bei den Erwachsenen sei hoch, deshalb sei die Bedeutung von Kinderimpfungen minimal. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, empfiehlt Mertens: „Die Erwachsenen sollen sich impfen lassen.“ Die Argumentation mancher Politiker, die Massenimpfung von Kindern sei Voraussetzung für offene Schulen, nannte Mertens „nicht korrekt“. Zwischen Impfungen und anderen Schutzmaßnahmen dürfe kein Gegensatz aufgebaut werden. Es gelte, im Herbst an den Schulen auch auf wirksame Hygiene-, Test- und Lüftungskonzepte zu achten.

