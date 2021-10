Corona-Impfungen

Bayern schneidet schlecht ab: So schnell impfen die Bundesländer gegen Corona

Eine Impfärztin stellt Spritzen in Nierenschalen mit dem Corona-Vakzin von Biontech im Impfzentrum Sachsen auf einen Tisch. Bis Ende September sollen die 13 Impfzentren in Sachsen schließen.

Plus Die Corona-Impfquoten der Bundesländer unterscheiden sich teils drastisch. Welche Gründe es dafür gibt und warum es unwahrscheinlich ist, dass die Rate schnell steigt.

Von Jakob Stadler

Mehr als 20 Prozentpunkte. So groß ist der Unterschied bei der Impfquote der verschiedenen Bundesländer. In Bremen sind inzwischen mehr als drei Viertel der Einwohner vollständig geimpft. Am anderen Ende der Liste liegt Sachsen: Dort haben bisher gerade einmal rund 55 Prozent den vollen Impfschutz. Auch Bayern schneidet im Vergleich schlecht ab. Der Freistaat will sich aber nicht mit Bremen vergleichen und vermutet, dass die Zahlen des Stadtstaates zu hoch angegeben werden.

