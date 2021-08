Gesundheitsminister: "Epidemische Lage" soll verlängert werden

Die Gesundheitsminister der Länder haben Regeln für Dritt-Impfungen gegen das Coronavirus und zum Fortgang der epidemischen Lage beschlossen. Was sich konkret ändern soll.

Einen Tag vor dem großen Corona-Gipfel von Bund und Ländern haben sich am Montag die Gesundheitsminister der Bundesländer beraten. Klaus Holetschek ( CSU) stellte im Nachgang zwei konkrete Beschlüsse vor.

Gesundheitsminister beschließen: Epidemische Lage in Deutschland soll verlängert werden

Zum einen sprach Bayerns Gesundheitsminister Holetschek über den Fortbestand der sogenannten epidemischen Lage in Deutschland. Die Gesundheitsminister-Konferenz empfehle, diese über den 11. September hinaus zu verlängern, so Holetschek. Man sei sich einig über die Wichtigkeit der Maßnahme. "Es ist die Rechtsgrundlage für die Maßnahmen, die in den Ländern auch vollzogen werden. Wie folgen damit auch der Einschätzung des RKI." Mehrere konkrete Maßnahmen gegen die Corona-Krise wie etwa die Maskenpflicht oder die Kontaktbeschränkungen beziehen sich im Infektionsschutzgesetz auf die Feststellung dieser "epidemischen Lage".

Über das Thema war im Vorfeld der Konferenz eine Diskussion entbrannt. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, der CDU-Politiker Erwin Rüddel, hatte unlängst betont, es brauche wieder mehr Mut zur Normalität. Anders sah das unter anderem SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er sprach sich für eine Verlängerung aus.

Auch Dritt-Impfungen gegen Corona waren Thema der Gesundheitsminister

Außerdem wurde von den Gesundheitsministern der Länder am Montag präzisiert, wie mit Auffrischungs-Impfungen gegen das Coronavirus umzugehen ist. Holetschek sagte, besonderen Gruppen solle sechs Monate nach der ersten Impfserie ein Angebot zu einer Auffrischungs-Impfung zustehen. Davon betroffen seien unter anderem Menschen in häuslicher Pflege oder in Pflegeeinrichtungen, in Eingliederungshilfe oder Personen mit besonderen Erkrankungen sowie über-80-Jährige.

