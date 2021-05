Bayern lockert die Regeln: Ist die dritte Corona-Welle schon gebrochen?

Man merkt bei den ganzen der Wahlkampf ist im vollem Gange. Ich bin der gleichen Auffassung wie Frau Maria R. Die dritte Welle ist noch lange nicht gebrochen, nur weil die Zahlen so langsam siegen, bedeutet das noch lange nicht, dass alles wieder zurück in die vollen Lockerungen gehen darf. Zu viele Menschen Ansammlungen ist eine Einladung für das Virus. Die Bilder in Indien Zeigen, wo hin das führen kann, wenn wir alle wieder viel zu Leichtsinnig handeln. Wir Bürger sind auch mit Verantwortlich, damit die Helfenden Händen in den Kliniken, wieder mal ein normales Leben erleben dürfen. Wir sind zwar nicht in der Situation wie diese Menschen, aber Solidarität, wäre mal echt angebracht. Mit der Impfung geht es endlich mal voran und wie sollten mal Geduldiger werden, denn wir haben es doch noch einiger Maassen Gut, wenn ich mir die vielen Länder betrachte, die auf nichts geachtet haben den Virus al leichte Grippe abgetan haben, da kann ich nur noch sagen die Bilder sprechen für sich und wir tun Gut dran, Leichtsinn und Ungeduld zu vermeiden. Auch wir haben es in der Hand das Virus ein zu dämmen. Wahlkampf ist nicht Hilfreich!!!!!!

