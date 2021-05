Corona-Pandemie

09.05.2021

Bayern will schneller impfen: Bald Termine bei Fachärzten und in Kliniken?

Fachärzte und Kliniken könnten jederzeit in die bayerische Impfstrategie einbezogen werden, sagt Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Impf-Termine könnte es bald auch bei Fachärzten und in Kliniken. Noch aber fehlt es an Impfstoff. Eine Groß-Bestellung der EU soll den Bedarf langfristig decken.

Obwohl die Hersteller inzwischen deutlich mehr Impfstoff liefern, müssen sich Hunderttausende von Menschen in Bayern noch gedulden. „Der Impfstoffmangel ist immer noch der Flaschenhals im System“, betont Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) im Interview mit unserer Redaktion. Frühestens Ende Mai wird danach die Hälfte der Menschen im Freistaat zumindest einmal gegen Corona geimpft sein – im Moment sind es etwa 30 Prozent.

