Warum Menschen sich nicht impfen lassen

Die Quote gering, die Vorbehalte groß: Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es bei uns relativ viele Impfgegner und -skeptiker. Was treibt diese um? Wir lassen sie hier bewusst zu Wort kommen, um das Phänomen zu erläutern – und klären zugleich über die häufigsten Impfvorbehalte auf.

Bei den folgenden Texten handelt es sich um Wortlaut-Protokolle, in denen Ungeimpfte über ihre Entscheidung sprechen. Weiter unten unterziehen wir gängige Vorbehalte gegen eine Corona-Impfung einem Faktencheck.