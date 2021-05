Corona-Regeln im Mai 2021: Diese Maßnahmen gelten aktuell

Sie haben bei den Corona-Regeln den Überblick verloren? Hier erklären wir, welche Maßnahmen aktuell gelten. Und was sich durch die Bundesnotbremse ändert.

Für die strengen Corona-Regeln in Deutschland ist kein Ende in Sicht: Seit 23. April gilt die deutschlandweite Corona-Notbremse. Auf Grundlage der Inzidenzen der vergangenen drei Tage bewerten am Freitag alle Landkreise und kreisfreien Städte, welche Regeln ab dem Folgetag gelten, wie das Bundesinnenministerium auf seiner Internetseite erklärt.

Die Notbremse soll immer dann greifen, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Allerdings galten viele der bundesweiten Regeln in Bayern bereits vorher. Hier erklären wir, welche Maßnahmen aktuell greifen. Und was sich durch die Bundesnotbremse ändert.

Aktuelle Corona-Regeln in Deutschland

Private Treffen und Kontaktbeschränkungen: Grundlegend sind Treffen zwischen zwei Haushalten erlaubt, wenn nicht mehr als fünf Menschen dabei sind. Je nach 7-Tage-Inzidenz ändern sich die Regeln allerdings. Überschreitet die Inzidenz die Grenze von 100, greift die bundesweite Notbremse: Dann darf sich ein Haushalt maximal mit einem weiteren Menschen treffen.

Doch es gibt Ausnahmen: Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Beschränkung nicht. Zu Trauerfeiern dürfen bis zu 30 Menschen zusammenkommen.

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht gilt weiterhin. In Bus und Bahn und in Geschäften müssen sogenannte OP- oder die besseren FFP2-Masken getragen werden - für Kirchen, Synagogen und Moscheen gilt das ebenfalls. In Bayern sind in öffentlichen Verkehrsmitteln und Läden sogar nur FFP2-Masken oder vergleichbare Standards wie KN95 erlaubt.

Friseure und körpernahe Dienstleistungen: Friseursalons und körpernahe Dienstleistungsbetriebe dürfen öffnen. Voraussetzung dafür ist neben einer Terminvergabe das Tragen einer medizinischen Maske. Ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest der Kunden ist dann notwendig, wenn wie bei der Rasur keine Maske getragen werden kann.

Einzelhandel: Läden dürfen Kunden nur dann empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. In Bayern gilt außerdem: Eine vollständige Impfung ist einem negativen Test gleichgestellt. Das soll auch für Menschen gelten, die von einer Corona-Infektion genesen sind. "Bei den Genesenen gibt es noch keine klare Auffassung", sagte Söder. Ab einer Inzidenz von 150 soll nur noch das Abholen bestellter Waren möglich sein (Click & Collect).

Ausgenommen von Schließungen oder Beschränkungen bleiben Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkäufer und Großhandel. Diese dürfen nur das übliche Sortiment verkaufen.

Für die zulässige Kundenanzahl gelten Grenzen in Abhängigkeit von der Verkaufsfläche. Für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche gilt eine Begrenzung von einem Kunden je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche (oberhalb der Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern: Ein Kunde je 40 Quadratmetern). In geschlossenen Räumen sind Masken auf FFP2-Niveau Pflicht.

Gastronomie: Der Betrieb von Gastronomiebetrieben und Kantinen ist verboten. Es gibt aber Ausnahmen etwa für Speisesäle in Reha-Zentren oder Pflegeheimen, die Versorgung Obdachloser oder von Fernfahrern. Die Abholung von Speisen und Getränken zum Mitnehmen bleibt weiterhin erlaubt, ebenso die Auslieferung.

Kultur und Zoos: Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Musikclubs, Kinos (außer Autokinos), Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten müssen schließen, auch entsprechende Veranstaltungen sind untersagt. Die Außenbereiche von Zoos und botanischen Gärten sollen für Besucher mit aktuellem Negativ-Test offen bleiben.

Homeoffice: Arbeitnehmer müssen von ihren Unternehmen zwei Corona-Tests pro Woche bekommen. Falls möglich, muss der Arbeitgeber seinen Angestellten außerdem Homeoffice ermöglichen und Arbeitnehmer müssen das normalerweise auch annehmen.

Sport: Kindern unter 14 Jahren ist die kontaktlose Ausübung von Sport im Freien in Gruppen mit höchstens fünf Kindern und einer Inzidenz über 100 gestattet. Übungsleiter dürfen teilnehmen, wenn sie einen höchstens 24 Stunden alten negativen Test haben.

Kirchen: Gottesdienste sind in der Bundesnotbremse nicht erfasst. Deshalb gilt wie bisher: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter Einhaltung von Hygieneregeln erlaubt. Dazu gehören: Mindestabstand von eineinhalb Metern, kein Gesang und eine Maskenpflicht, bei der medizinische Masken vorgeschrieben sind.

Alten- und Pflegeheime: Personal soll beim Kontakt mit Bewohnern immer FFP2-Masken tragen. Pflegekräfte und Besucher sollen konsequent getestet werden.

Medizinische Behandlungen: Behandlungen wie Physio-, Ergo- und Logotherapien oder Fußpflege, die medizinisch notwendig sind, bleiben grundsätzlich weiter erlaubt.

Reisen: Hotels und Ferienwohnungen bleiben für Touristen geschlossen. Anders sieht es im Ausland aus. Die Ministerpräsidenten sehen keine rechtliche Handhabe gegen die Auslandsreisen. Dafür gibt es eine Testpflicht für Flugreisende vor dem Abflug.

So setzt Bayern die Corona-Maßnahmen aktuell um

Handel: Blumenläden, Gartenmärkte und Buchhandlungen dürfen wieder unabhängig von den aktuellen Zahlen öffnen. Bayern setzt damit eine Ausnahme in der bundesweiten Notbremse um.

Baumärkte bleiben von der neuen Ausnahmeregelung ausgeschlossen. Dafür können Ladengeschäfte der „körperfernen Dienstleistungsbetriebe“ und der Handwerksbetriebe öffnen. Das betrifft zum Beispiel Schuhmacher, Schneidereien, Fotografen oder Autovermietungs-Stationen. Auch Autokinos sind wieder zugelassen.

Friseure und körpernahe Dienstleistungen: Dienstleistungen mit körperlicher Nähe zum Kunden sind verboten. Auch hier ist der Freistaat strenger als der Bund: Hand-, Finger-, Nagel- und Gesichtspflege ist nach Angaben der IHK Bayern künftig auch zu medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Zwecken nicht mehr gestattet. Friseure und Fußpfleger dürfen auch bei hohen Inzidenzen öffnen. Kunden müssen laut Friseurinnung immer eine FFP2-Maske tragen, Friseure und Fußpfleger bis zur Inzidenz von 100 mindestens eine medizinische Maske, ab 100 ebenfalls eine FFP2-Maske.

Schulen und Kitas: Bayern fährt bei den Schulen einen strengeren Kurs als in der Bundes-Notbremse vorgesehen. Im Freistaat gilt nicht der höhere Inzidenzwert von 165. Stattdessen ist in Regionen mit 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche weiterhin nur Distanzunterricht erlaubt. Ausnahmen bleiben Abschlussklassen und die Viertklässler, sie haben Wechselunterricht.

Betreuung von Kindern: Die „wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung“ von Kindern unter 14 Jahren in „festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften“ ist auch weiterhin zulässig, wenn sie Kinder aus dem eigenen und höchstens einem weiteren Hausstand umfasst. Was kompliziert klingt, bedeutet: Man kann sich weiterhin mit Nachbarn oder einer befreundeten Familie zusammentun und die Kinder gegenseitig betreuen.

Nächtliche Ausgangssperre in Bayern: Die Ausgangssperre gilt in Bayern in Corona-Hotspots: Zwischen 22 und 5 Uhr ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum dort nur mit einem triftigen Grund erlaubt. Die Ausgangssperre entfällt in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz seit mindestens sieben Tagen unter 100 liegt.

Insgesamt schlägt Bayern auch hier einen strengeren Kurs ein als die Bundesnotbremse. "Wir haben nicht das Hamburger Modell gewählt, wo man zwischen 22 und 24 Uhr Spazieren gehen oder Sport machen kann", sagte Söder. Die Kontrolle sei dann überhaupt nicht möglich.

Hier bekommen Sie immer aktuelle Angaben zur Ausgangssperre: Wo gilt die nächtliche Ausgangssperre in Bayern noch?

